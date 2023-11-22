Шарыгин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти16.02.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шарыгин Иван Агафонович
Мать: Шарыгина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
27.11.1901
Сын: Шарыгин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1904
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушенцова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна
Смерть
16.02.1937