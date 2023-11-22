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Шарыгин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

16.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шарыгин Иван Агафонович

Мать: Шарыгина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
27.11.1901

Сын: Шарыгин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Шарыгин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушенцова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шарыгина Дарья Петровна

Смерть
16.02.1937
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