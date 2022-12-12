Меринова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Иван Григорьев
Мать: Матрёна Дмитриева
Бракосочетание
07.10.1801 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Меринов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Баранова Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов
Смерть
Неизвестно