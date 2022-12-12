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Меринова Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Иван Григорьев

Мать: Матрёна Дмитриева

Бракосочетание
07.10.1801 ст.

Муж: Меринов Николай Тихонов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Меринов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Баранова Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Меринов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Меринов Кирей Николаевич

Отец ребёнка: Меринов Николай Тихонов

Смерть
Неизвестно
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