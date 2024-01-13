Давидовский Аркадий Маркович
Место рожденияд. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения20.01.1884
Дата смерти06.01.1950
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1884
д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Образование
С 1894 по 1902
Киевская 2 гимназия
Среднее
Образование
С 1902 по 1907
Петербургский императорский историко-филологический институт
Высшее
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1950
Сухуми