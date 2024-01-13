Давидовский Аркадий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавидовский Аркадий Маркович

Давидовский Аркадий Маркович

avatar

Место рождения

д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

20.01.1884

Дата смерти

06.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1884

Отец: Давидовский Марк Фёдорович

Мать: Давидовская Евдокия Ивановна

д. Городок, Бобруйский уезд, Минская губерния
Образование
С 1894 по 1902
Киевская 2 гимназия
Среднее
Образование
С 1902 по 1907
Петербургский императорский историко-филологический институт
Высшее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидовская Анна Александровна

Смерть
06.01.1950
Сухуми
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close