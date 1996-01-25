Слабынько Олег Александрович
Место рождения
Дата рождения08.08.1962
Дата смерти25.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962 по 1983
Место жительства
С 1983 по 1989
Место жительства
С 1989 по 1992
г. Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1993 по 1996
Смерть
25.01.1996