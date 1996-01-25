Слабынько Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слабынько Олег Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.08.1962

Дата смерти

25.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1962 по 1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1983 по 1989
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1989 по 1992
г. Стокгольм, Швеция
Место жительства
С 1993 по 1996
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1996
Москва, город федерального значения Москва
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