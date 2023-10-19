Михнев Тимофей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1615
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615
Отец: Михнев Савелий Захарьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно