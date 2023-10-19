Михнев Тимофей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихнев Тимофей Савельевич

Михнев Тимофей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1615

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1615

Отец: Михнев Савелий Захарьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

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