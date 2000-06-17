Севастьянов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Севостьянова Клавдия

Рождение ребёнка
17.06.2000

Дочь: Севастьянова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Наталья

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