Севастьянов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Севостьянова Клавдия
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Севастьянова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Наталья