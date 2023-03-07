Мусина Гульсина Сулаймановна
Место рождения
Дата рождения11.06.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1938
Отец: Гумеров Сулейман Гумерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1959
Дочь: Салаватова Салия Халитовна
Отец ребёнка: Мусин Халит Мухамматзарифович
Рождение ребёнка
29.01.1962
Дочь: Мирзиянова Хамида Халитовна
Отец ребёнка: Мусин Халит Мухамматзарифович
Рождение ребёнка
01.12.1965
Отец ребёнка: Мусин Халит Мухамматзарифович
Старые Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно