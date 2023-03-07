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Мусина Гульсина Сулаймановна

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Место рождения

Черки-Кильдуразы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1938

Отец: Гумеров Сулейман Гумерович

Мать: не указана

Черки-Кильдуразы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1959

Дочь: Салаватова Салия Халитовна

Отец ребёнка: Мусин Халит Мухамматзарифович

Рождение ребёнка
29.01.1962

Дочь: Мирзиянова Хамида Халитовна

Отец ребёнка: Мусин Халит Мухамматзарифович

Рождение ребёнка
01.12.1965

Сын: Мусин Хамит Халитович

Отец ребёнка: Мусин Халит Мухамматзарифович

Старые Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин Халит Мухамматзарифович

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