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Киткин Яков Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Киткин Григорий Петрович

Мать: Киткина Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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