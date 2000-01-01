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Киткин Яков Григорьевич
Киткин Яков Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1884
Пол
Мужской
Отец
Киткин Григорий Петрович
1862 г.р.
Мать
Киткина Александра Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Киткин Григорий Петрович
Мать:
Киткина Александра Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
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