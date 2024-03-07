Мачульский Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачульский Владимир Васильевич

Мачульский Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1948

Дата смерти

17.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1948

Отец: Мачульский Василий Васильевич

Мать: Мачульская Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.