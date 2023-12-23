Мануйлович Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлович Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.

Дочь: Мануйлович Анна Иродионовна

Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.

Сын: Мануйлович Кирилл Иродионович

Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1905 ст.

Сын: Мануйлович Павел Иродионович

Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Сын: Мануйлович Мефодий Иродионович

Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.

Дочь: Мануйлович Лукерья Иродионовна

Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич

Демидово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлович Иродион Авксентьевич

Смерть
Неизвестно
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