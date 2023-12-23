Мануйлович Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.
Дочь: Мануйлович Анна Иродионовна
Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Сын: Мануйлович Кирилл Иродионович
Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич
Рождение ребёнка
15.01.1905 ст.
Сын: Мануйлович Павел Иродионович
Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Сын: Мануйлович Мефодий Иродионович
Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.
Дочь: Мануйлович Лукерья Иродионовна
Отец ребёнка: Мануйлович Иродион Авксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно