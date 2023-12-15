Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1986

Отец: Ковязин Анатолий Георгиевич

Мать: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявина Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Синявин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синявин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
26.04.2019

Сын: Синявин Матвей Двитриевич

Отец ребёнка: Синявин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
13.10.2021

Сын: Синявин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Синявин Дмитрий Александрович

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