Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1986
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявина Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Синявин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.2019
Сын: Синявин Матвей Двитриевич
Отец ребёнка: Синявин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
13.10.2021
Отец ребёнка: Синявин Дмитрий Александрович