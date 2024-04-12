Дария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Васильевна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1865

Отец: Василий Логинович

Мать: Мария Михайловна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.03.1865 Вилина Дария Васильевна Вилина отец крестьянин Василий Логинович Вилина мать жена Мария Михайловна Тресканова крестьянин Михаил Георгиевич Вилина жена мещанин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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