Дария Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1865
Отец: Василий Логинович
Мать: Мария Михайловна
Афанасьевская церковь 01.03.1865 Вилина Дария Васильевна Вилина отец крестьянин Василий Логинович Вилина мать жена Мария Михайловна Тресканова крестьянин Михаил Георгиевич Вилина жена мещанин... Показать все
Смерть
Неизвестно