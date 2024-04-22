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(Смирнова) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899 ст.

Отец: Смирнов Иван Алексеевич

Мать: Смирнова Варвара Ивановна

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 824
Крещение
20.12.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещена в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Иван Димитриев Калинников; Лебедянского уезда Стрелецкой слободы крестьянина Василия Димитриева Марко... Показать все
Смерть
Неизвестно

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