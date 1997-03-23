Кушнир (Спорова) Ирина (Таисия) Егоровна-Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир (Спорова) Ирина (Таисия) Егоровна-Яковлевна

Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

21.08.1929

Дата смерти

23.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.56

Дочь: Качка Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кушнир Николай Александрович

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.61

Сын: Кушнир Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кушнир Николай Александрович

Рождение
21.08.1929

Отец: Споров Яков

Мать: Спорова Александра Егоровна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнир Николай Александрович

Смерть
23.03.1997
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