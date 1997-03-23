Кушнир (Спорова) Ирина (Таисия) Егоровна-Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1929
Дата смерти23.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.56
Дочь: Качка Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кушнир Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.07.61
Сын: Кушнир Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кушнир Николай Александрович
Рождение
21.08.1929
Отец: Споров Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1997