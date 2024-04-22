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Липин Николай Васильевич

Место рождения

Шалешка Старая, Медведицкая волость, Кологривский уезд

Дата рождения

30.11.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1916

Отец: Липин Василий Николаевич

Мать: Липина Анна Васильевна

Шалешка Старая, Медведицкая волость, Кологривский уезд
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды: Орден Красной Звезды Номер документа: 1369 Дата документа: 26.10.1943 Наименование награды: Медаль «За оборону Москвы» Дата документа: 01.05.1944 Наименование награды: Медаль «За... Показать все
Смерть
Неизвестно
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