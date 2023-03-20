Королев Ефим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Королев Егор
Мать: Королева Домна Сергеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кирюшкина Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Королева Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
09.11.1926
Дочь: Рачкова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Королева Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
13.07.1939
Мать ребёнка: Королева Прасковья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно