Королев Ефим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Ефим Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Королев Егор

Мать: Королева Домна Сергеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кирюшкина Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Королева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
09.11.1926

Дочь: Рачкова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Королева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
13.07.1939

Сын: Королев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Королева Прасковья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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