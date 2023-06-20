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Коврижных Петр Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Коврижных Семен (Сенка)

Мать: Коврижных Устинья Коврижных

Рождение ребёнка
1703

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Пелагея Коврижных

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Феврония Коврижных

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Пораскева Коврижных

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1727

Сын: Коврижных Трофим

Мать ребёнка: ?

Смерть
1754
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