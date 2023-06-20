Коврижных Петр Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Коврижных Семен (Сенка)
Рождение ребёнка
1703
Сын: Коврижных Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Пелагея Коврижных
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Феврония Коврижных
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Пораскева Коврижных
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1727
Сын: Коврижных Трофим
Мать ребёнка: ?
Смерть
1754