Бандуркин Козьма Тимофеевич
мужской, родился Около 1840
умер Неизвестно, Московская губерния Богородский уезд Богородск город
ОтецБандуркин Тимофей ЯковлевичОколо 15.01.1815 г.р.
МатьБандуркина Акилина ФедоровнаОколо 1817 г.р.
Супруги
Бандуркина Ирина ДемидовнаОколо 1844 г.р.
Дети
(Бандуркин) Матрона Козьминична14.05.1874 г.р.
Бандуркин Дмитрий Козьмич27.10.1885 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бандуркина Ирина Демидовна
Бракосочетание
08.09.1861
Рождение ребёнка
14.05.1874
Дочь: (Бандуркин) Матрона Козьминична
Мать ребёнка: Бандуркина Ирина Демидовна
Богородский уезд, Параскевская церковь у речки Березовки
Рождение ребёнка
27.10.1885
Сын: Бандуркин Дмитрий Козьмич
Мать ребёнка: Бандуркина Ирина Демидовна
Богородский уезд, Никитская церковь у речки Дрозны
Смерть
Неизвестно
Московская губерния Богородский уезд Богородск город
Похороны
28.08.1891