Бандуркин Козьма Тимофеевич Около 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Бандуркин Козьма Тимофеевич

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Около 1840

умер Неизвестно, Московская губерния Богородский уезд Богородск город

Отец
Бандуркин Тимофей ЯковлевичОколо 15.01.1815 г.р.
Мать
Бандуркина Акилина ФедоровнаОколо 1817 г.р.
Супруги
Бандуркина Ирина ДемидовнаОколо 1844 г.р.
Дети
(Бандуркин) Матрона Козьминична14.05.1874 г.р.
Бандуркин Дмитрий Козьмич27.10.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Бандуркин Тимофей Яковлевич

Мать: Бандуркина Акилина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бандуркина Ирина Демидовна

Бракосочетание
08.09.1861

Жена: Бандуркина Ирина Демидовна

Рождение ребёнка
14.05.1874

Дочь: (Бандуркин) Матрона Козьминична

Мать ребёнка: Бандуркина Ирина Демидовна

Богородский уезд, Параскевская церковь у речки Березовки

Рождение ребёнка
27.10.1885

Сын: Бандуркин Дмитрий Козьмич

Мать ребёнка: Бандуркина Ирина Демидовна

Богородский уезд, Никитская церковь у речки Дрозны

Смерть
Неизвестно
Московская губерния Богородский уезд Богородск город

Похороны
28.08.1891

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