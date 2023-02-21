Воробьёва (Лапшина) Христина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Лапшина) Христина Матвеева

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Место рождения

155523 Lopatino, Ivanovo Oblast Russia

Дата рождения

1875

Дата смерти

12.06.1908

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Лапшин Матфей Андреев

Мать: не указана

155523 Lopatino, Ivanovo Oblast Russia
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Воробьёв Арсений Александров

Рождение ребёнка
25.05.1896

Сын: Воробьёв Иван (Иоанн) Арсеньевич

Отец ребёнка: Воробьёв Арсений Александров

155053 Alfer'Evo, Ivanovo Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Воробьев Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Воробьёв Арсений Александров

Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Отец ребёнка: Воробьёв Арсений Александров

Алферьево
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1908
Alferevo
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