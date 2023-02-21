Воробьёва (Лапшина) Христина Матвеева
Место рождения155523 Lopatino, Ivanovo Oblast Russia
Дата рождения1875
Дата смерти12.06.1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Лапшин Матфей Андреев
Мать: не указана
155523 Lopatino, Ivanovo Oblast Russia
Бракосочетание
15.01.1895
Рождение ребёнка
25.05.1896
Сын: Воробьёв Иван (Иоанн) Арсеньевич
Отец ребёнка: Воробьёв Арсений Александров
155053 Alfer'Evo, Ivanovo Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Воробьев Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Воробьёв Арсений Александров
Рождение ребёнка
01.07.1903
Сын: Воробьёв Сергей Арсеньевич
Отец ребёнка: Воробьёв Арсений Александров
Алферьево
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.06.1908
Alferevo