Жуковский Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1967
Дочь: Зайцева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Степанова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1978
Сын: Жуковский Виктор Иванович
Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1978
Сын: Жуковский Виктор Иванович
Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна