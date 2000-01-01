Жуковский Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1967

Дочь: Зайцева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Степанова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1978

Сын: Жуковский Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1978

Сын: Жуковский Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жуковская Лидия Григорьевна

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