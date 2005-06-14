Рубанов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1972
Дата смерти14.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1972
Рождение ребёнка
23.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2005
Причина смерти: Утонул
Похороны
Неизвестно
С. Хвощевка Богородский район