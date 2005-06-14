Рубанов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1972

Дата смерти

14.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1972

Отец: Рубанов Владимир Васильевич

Мать: Рубанова Альбина Александровна

Рождение ребёнка
23.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2005
Причина смерти: Утонул
Похороны
Неизвестно
С. Хвощевка Богородский район
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