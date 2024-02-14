Гумеров Мухаметриза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гумеров Мухаметриза

Место рождения

д.Аксу Буинского района Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1866 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гумеров Сабир

Мать: Гумерова (Сабирова) Махира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова (Анварова) Хафизя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова (Анварова) Хафизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумерова (Анварова) Хафизя

Смерть
Неизвестно

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