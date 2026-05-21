Голицына (Шереметева) ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
женский, родилась 1904
умерла 1992
ОтецГраф Шереметев ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ29.01.1876 г.р.
МатьГрафиня Шереметева (Фон Мейендорф) ЕЛЕНА ФЕОФИЛОВНА1881 г.р.
Супруги
Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ30.12.1901 г.р.
Дети
Голицын МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ27.07.1926 г.р.
Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ20.05.1928 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
27.07.1926
Сын: Голицын МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
20.05.1928
Сын: Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Смерть
1992