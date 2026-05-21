Голицына (Шереметева) ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Шереметева) ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1904

умерла 1992

Отец
Граф Шереметев ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ29.01.1876 г.р.
Мать
Графиня Шереметева (Фон Мейендорф) ЕЛЕНА ФЕОФИЛОВНА1881 г.р.
Супруги
Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ30.12.1901 г.р.
Дети
Голицын МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ27.07.1926 г.р.
Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ20.05.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Граф Шереметев ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ

Мать: Графиня Шереметева (Фон Мейендорф) ЕЛЕНА ФЕОФИЛОВНА

Бракосочетание
Около 1925

Муж: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
27.07.1926

Сын: Голицын МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
20.05.1928

Сын: Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Голицына) ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Смерть
1992

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