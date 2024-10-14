Калинин Николай Леонтьевич
мужской, родился 1771
умер Неизвестно
ОтецКалинин Леонтий Григорьевич1747 г.р.
МатьКалинина Елена Петровна1750 г.р.
Супруги
Калинина Наталья Ивановна1777 г.р.
Дети
Калинин Дмитрий Николаевич1795 г.р.
Калинин Петр Николаевич1798 г.р.Показать еще 7
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Калинин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калинин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Калинина) Васса Николаевна
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Калинин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Калинин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Калинин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Калинина) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно