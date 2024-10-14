Калинин Николай Леонтьевич 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Николай Леонтьевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1771

умер Неизвестно

Отец
Калинин Леонтий Григорьевич1747 г.р.
Мать
Калинина Елена Петровна1750 г.р.
Супруги
Калинина Наталья Ивановна1777 г.р.
Дети
Калинин Дмитрий Николаевич1795 г.р.
Калинин Петр Николаевич1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Калинин Леонтий Григорьевич

Мать: Калинина Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Калинин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Калинин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Калинин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Калинина) Васса Николаевна

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Калинин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Калинин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Калинин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Калинин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Калинина) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Калинина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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