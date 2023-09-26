Черемхин Владимир Степанович
Место рожденияРоссия, Вологодская область
Дата рождения27.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1939
Отец: Черемхин Степан Матвеевич
Мать: ?
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1962
Сын: Черемхин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Черемхина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
16.05.1967
Дочь: Осина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Черемхина Валентина Павловна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Несчастный случай