Черемхин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремхин Владимир Степанович

Черемхин Владимир Степанович

Место рождения

Россия, Вологодская область

Дата рождения

27.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1939

Отец: Черемхин Степан Матвеевич

Мать: ?

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1962

Сын: Черемхин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Черемхина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
16.05.1967

Дочь: Осина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Черемхина Валентина Павловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Россия
Причина смерти: Несчастный случай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close