Шорохов Павел Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1889
Мать ребёнка: Шорохова Устиния Ефимова
Рождение ребёнка
12.10.1894
Мать ребёнка: Шорохова Устиния Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорохова Устиния Ефимова
Смерть
Неизвестно