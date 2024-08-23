Житко (Кохановская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житко (Кохановская) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1969

Отец: Кохановский Михаил Федорович

Мать: Кохановская Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житко Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.10.1989

Сын: Житко Максим Николаевич

Отец ребёнка: Житко Николай Александрович

Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.07.2000

Дочь: Житко Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Житко Николай Александрович

Гродно, Гродненская область

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