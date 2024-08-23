Житко (Кохановская) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1969
Отец: Кохановский Михаил Федорович
Мать: Кохановская Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1989
Отец ребёнка: Житко Николай Александрович
Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
30.07.2000
Дочь: Житко Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Житко Николай Александрович
Гродно, Гродненская область