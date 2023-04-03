Прядкин Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкин Степан Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прядкин Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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