(Шарогородская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шарогородская) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Шарогородский Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Дубянский Михаил

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дубянский Захар

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дубянский Яков

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Долгорукая Елизавета

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Федор

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубянский Федор

Смерть
1769
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