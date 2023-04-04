(Шарогородская) Мария
женский, родилась 1714
умерла 1769
ОтецШарогородский КонстантинНеизвестно г.р.
Супруги
Дубянский Федор1691 г.р.
Дети
Дубянский Михаил1733 г.р.
Дубянский Захар1743 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Шарогородский Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Федор
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1733
Сын: Дубянский Михаил
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дубянский Захар
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дубянский Яков
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Долгорукая (Дубянская) Елизавета
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Смерть
1769