(Шарогородская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1769
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Шарогородский Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Дубянский Михаил
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дубянский Захар
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1745
Сын: Дубянский Яков
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Долгорукая Елизавета
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Федор
Отец ребёнка: Дубянский Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубянский Федор
Смерть
1769