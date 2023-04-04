(Шарогородская) Мария 1714 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шарогородская) Мария

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1714

умерла 1769

Отец
Шарогородский КонстантинНеизвестно г.р.
Супруги
Дубянский Федор1691 г.р.
Дети
Дубянский Михаил1733 г.р.
Дубянский Захар1743 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Шарогородский Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Федор

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1733

Сын: Дубянский Михаил

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дубянский Захар

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дубянский Яков

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Долгорукая (Дубянская) Елизавета

Отец ребёнка: Дубянский Федор

Смерть
1769

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