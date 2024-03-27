Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Невретдинов Абубякир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Невретдинов Анвар
Мать ребёнка: (Сабитова) Хадича
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сабитова) Хадича
Смерть
Неизвестно