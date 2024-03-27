Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Невретдинов Абубякир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Невретдинов Анвар

Мать ребёнка: (Сабитова) Хадича

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабитова) Хадича

Смерть
Неизвестно

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