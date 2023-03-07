Салтыкова (Клепиковых) Марья Викулова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Агриппина Яковлева
Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Пелагея Давыдова
Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790