Салтыкова (Клепиковых) Марья Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Клепиковых) Марья Викулова

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Место рождения

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Агриппина Яковлева

Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Салтыков Фома Яковлев

Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кропотин Михаил Давыдов

Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Пелагея Давыдова

Отец ребёнка: Салтыков Яков Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Яков Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Яков Митрофанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790
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