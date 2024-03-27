Шафигулла Сабитов
Место рожденияд. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Сабит
Мать: Мавлия Мустаева
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1886
Сын: Сибгатулла
Мать ребёнка: Сахипзямал Тимиргалеева
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Нурулла
Мать ребёнка: Сахипзямал Тимиргалеева
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бибивасима
Мать ребёнка: Сахипзямал Тимиргалеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахипзямал Тимиргалеева
Смерть
Неизвестно