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Шафигулла Сабитов

Место рождения

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1550 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сабит

Мать: Мавлия Мустаева

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Сибгатулла

Мать ребёнка: Сахипзямал Тимиргалеева

Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Нурулла

Мать ребёнка: Сахипзямал Тимиргалеева

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бибивасима

Мать ребёнка: Сахипзямал Тимиргалеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахипзямал Тимиргалеева

Смерть
Неизвестно
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