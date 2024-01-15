Худоногова Авдотья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худоногова Авдотья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худоногов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Худоногов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Худоногов Александр Иванович

Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Худоногова) Федора Ивановна

Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Худоногова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Худоногова) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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