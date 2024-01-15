Худоногова Авдотья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Худоногов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Худоногов Александр Иванович
Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Худоногова) Федора Ивановна
Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Худоногова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Худоногова) Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Худоногов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно