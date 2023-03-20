Терехов Иван Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Терехов Александр Иванович
Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно