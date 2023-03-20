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Терехов Иван Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Терехов Иван Иванович

Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Терехов Николай Иванович

Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Терехов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Терехов Александр Иванович

Мать ребёнка: Терехова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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