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marina
marina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
gena
Мать
nadya
Дети
danil
dasha
Добавил:
DO
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Рождение
Неизвестно
Отец:
gena
Мать:
nadya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
dasha
Отец ребёнка:
valery
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
danil
Отец ребёнка:
valery
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