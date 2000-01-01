marina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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marina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

DO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: gena

Мать: nadya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: dasha

Отец ребёнка: valery

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: danil

Отец ребёнка: valery

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