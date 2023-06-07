Илья Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Павел Феоктистов

Мать: Ксения Яковлева

Смерть
1852
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