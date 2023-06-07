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Илья Павлов
Илья Павлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1844
Дата смерти
1852
Пол
Мужской
Отец
Павел Феоктистов
Около 1823 г.р.
Мать
Ксения Яковлева
Около 1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец:
Павел Феоктистов
Мать:
Ксения Яковлева
Смерть
1852
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