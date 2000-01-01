Кузнецов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛИ
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Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кузнецов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Ивановна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Ивановна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
01.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Ивановна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Смерть
1943
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