Кузнецов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Ивановна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
15.05.1923
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Ивановна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
01.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Ивановна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Приволье, Чуриловский Сельсовет
Смерть
1943