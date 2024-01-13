Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Иван
Мать: Полозкова Мария
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нечитайлов Пантилей Ефимович
Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пантилей Ефимович
Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крючкова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч
Рождение ребёнка
1927
Сын: Нечитайлов Тимофей Ефимович
Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч
Смерть
Неизвестно