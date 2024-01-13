Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Иван

Мать: Полозкова Мария

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нечитайлов Пантилей Ефимович

Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пантилей Ефимович

Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крючкова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч

Рождение ребёнка
1927

Сын: Нечитайлов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Нечитайлов Ефим Ивановмч

Смерть
Неизвестно
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