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Воробьёв Михаил Борисович

Место рождения

Московская область Дмитровский район деревня Дубровки

Дата рождения

27.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1962

Отец: Воробьёв Борис Петрович

Мать: Воробьёва Надежда Дмитриевна

Московская область Дмитровский район деревня Дубровки
Бракосочетание
23.09.1989

Жена: Воробьёва Галина Сергеевна

Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1990

Дочь: Воробьёва Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Воробьёва Галина Сергеевна

город Долгопрудный ( г.Лобня)
Рождение ребёнка
16.01.1999

Сын: Воробьёв Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Воробьёва Галина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Надежда Дмитриевна

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