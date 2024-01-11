Воробьёв Михаил Борисович
Место рожденияМосковская область Дмитровский район деревня Дубровки
Дата рождения27.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1962
Московская область Дмитровский район деревня Дубровки
Бракосочетание
23.09.1989
Лобня, Лобня, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1990
Дочь: Воробьёва Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Воробьёва Галина Сергеевна
город Долгопрудный ( г.Лобня)
Рождение ребёнка
16.01.1999
Сын: Воробьёв Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Воробьёва Галина Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно