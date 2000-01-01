Филип Григоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мартин Филипов
Мать ребёнка: Анна Лазарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лазарова
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно