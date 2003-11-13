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Милашевский Александр Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1923

Дата смерти

13.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1948

Жена: Милашевская Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1949

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1950

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
26.05.1952

Сын: Милашевский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1955

Сын: Милашевский Валерий Александрович

Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна

Смерть
13.11.2003
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