Милашевский Александр Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1923
Дата смерти13.11.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.02.1948
Рождение ребёнка
25.11.1949
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1950
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
26.05.1952
Сын: Милашевский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
06.03.1955
Сын: Милашевский Валерий Александрович
Мать ребёнка: Милашевская Зоя Васильевна
Смерть
13.11.2003