Анагностопулос Клавдия
Место рожденияг. Гагра, Республика Абхазия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пацера Михаил
Отец ребёнка: Пацера ?
г. Гагры, Абхазия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пацера ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анагностопулос ?
г. Гагра, Республика Абхазия
Смерть
Неизвестно