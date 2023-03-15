Анагностопулос Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анагностопулос Клавдия

Место рождения

г. Гагра, Республика Абхазия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: ?

г. Гагра, Республика Абхазия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пацера Михаил

Отец ребёнка: Пацера ?

г. Гагры, Абхазия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пацера ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анагностопулос ?

г. Гагра, Республика Абхазия
Смерть
Неизвестно
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