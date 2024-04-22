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Буслаева Наталья Прокопьевна

Место рождения

Средний Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Прокопий Алексеевич

Мать: Елена Ивановна

Средний Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1828 ст.

Муж: Буслаев Тарас Евдокимович

Рождение ребёнка
02.01.1833 ст.

Дочь: Домна Тарасовна

Отец ребёнка: Буслаев Тарас Евдокимович

Кармалы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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