Буслаева Наталья Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.
Отец: Прокопий Алексеевич
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
18.01.1828 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1833 ст.
Дочь: Домна Тарасовна
Отец ребёнка: Буслаев Тарас Евдокимович
Кармалы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно