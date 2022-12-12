Кропин Петр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кропин Александр Петрович
Мать ребёнка: Кропина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Кропина Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Юркина Галина Петровна
Мать ребёнка: Кропина Дарья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кропина Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно