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Кропин Петр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кропин Александр Петрович

Мать ребёнка: Кропина Дарья Алексеевна

Лукинская, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кропин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кропина Дарья Алексеевна

Лукинская, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Юркина Галина Петровна

Мать ребёнка: Кропина Дарья Алексеевна

Лукинская, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропина Дарья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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