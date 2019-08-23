Кульчицкая (Казанова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.03.1925
Дата смерти23.08.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1925
Рождение ребёнка
16.06.1951
Дочь: Кульчицкая Людмила Захаровна
Отец ребёнка: Кульчицкий Захар
Рождение ребёнка
25.02.1962
Сын: Кульчицкий Сергей Захарович
Отец ребёнка: Кульчицкий Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кульчицкий Захар
Смерть
23.08.2019
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область