Кульчицкая (Казанова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульчицкая (Казанова) Мария Васильевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

?.03.1925

Дата смерти

23.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1925

Отец: Казанов Василий Михайлович

Мать: Казанова Наталья Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1951

Дочь: Кульчицкая Людмила Захаровна

Отец ребёнка: Кульчицкий Захар

Рождение ребёнка
25.02.1962

Сын: Кульчицкий Сергей Захарович

Отец ребёнка: Кульчицкий Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульчицкий Захар

Смерть
23.08.2019
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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