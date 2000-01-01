Смоляков Никита Григорьевич
Место рожденияд. Тростянка, Самарская губерния
Дата рождения19.05.1886
Дата смерти04.06.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тростянка, Самарская губерния
Военная служба
С 1904 по 1905
участник русско-японской войны
Образование
По 1904
фельдшерские курсы
среднее
Работа или профессия
С 1906 по 1909
Нижегородский кадетский корпус
фельдшер
Образование
С 1909 по 1914
Московский университет, медицинский факультет
высшее
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник первой мировой войны. Хирург в полевом госпитале.
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
31.07.1917
Мать ребёнка: Смолякова Елизавета Павловна
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
С 1917 по 1920
Растяпино (Дзержинск)
зав. больницей при "взрывзаводе"
Работа или профессия
С 1920 по 1931
зав. больницей Красного Креста, гл.рентгенолог
Рождение ребёнка
30.01.1921
Мать ребёнка: Смолякова Елизавета Павловна
г. Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
депутат Нижегородского Горсовета трех созывов, зам. зав. комиссии Горсовета по здравоохранению
Работа или профессия
Неизвестно
зав.медицинского техникума
Смерть
04.06.1931
Похороны
Неизвестно
Марьина роща, Нижний Новгород