Кравцов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравцова) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1897

Сын: Кравцов Федор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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