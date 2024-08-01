Бажан Ефим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бажан Трофим Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажан Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажан Иван Ефимович
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажан Зинаида Ефимовна
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1922
Сын: Бажан Петр Ефимович
Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Смерть
Неизвестно