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Бажан Ефим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бажан Трофим Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажан Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Иван Ефимович

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажан Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Николай Ефимович

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Бажан Петр Ефимович

Мать ребёнка: Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Смерть
Неизвестно

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