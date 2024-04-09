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Золотов Яков Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Золотов Мартын Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотов Афонасий Яковлевич

Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Золотов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Золотов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Золотов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Золотов Аврам Яковлевич

Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Золотова) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева

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