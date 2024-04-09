Золотов Яков Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Золотов Мартын Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотов Афонасий Яковлевич
Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Золотов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Золотова) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Золотова Марфа Моисеева