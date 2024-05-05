Лысов Трофим Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лысов Гавриил Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иона
Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна
Бракосочетание
23.10.1855 ст.
Жена: Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
13.01.1859
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1861
Дочь: Иустина
Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна
Смерть
Неизвестно