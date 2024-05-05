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Лысов Трофим Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лысов Гавриил Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иона

Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна

Бракосочетание
23.10.1855 ст.

Жена: Евдокия Климентьевна

Рождение ребёнка
13.01.1859

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1861

Дочь: Иустина

Мать ребёнка: Евдокия Климентьевна

Смерть
Неизвестно

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